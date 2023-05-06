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Нововведение в Gmail разочаровало пользователей сервиса

Нововведение в Gmail разочаровало пользователей сервиса Компания Google стала размещать рекламу в почтовом сервисе Gmail под видом входящих писем, смешивая ее с сообщениями.
ИКТ
6 мая 2023 г. 05:48
Нововведение в Gmail разочаровало пользователей сервиса

Компания Google стала размещать рекламу в почтовом сервисе Gmail под видом входящих писем, смешивая ее с сообщениями.

Как передает Report со ссылкой на портал Neowin, сервис Gmail начал показывать рекламные баннеры в папке "Входящие". Они имитируют обычные письма, но при этом отмечены небольшой плашкой "Ad" (пер. с англ. - "Реклама"). Реклама видна как на компьютерах, так и на смартфонах.

Некоторые пользователи отметили рост количества рекламы в Gmail, о чем стали массово жаловаться в соцсетях.

"Как человек, который старается держать почту в порядке, я просто в ярости от того, что Gmail размещает рекламные объявления в моем входящем ящике", - заявила в Twitter девушка с ником @rohallma.

Пользователь @Marshallc6 отметил в Twitter страницу Google и заявил, что подобное нововведение должно быть признано незаконным. Он призвал компанию вернуть рекламу в самый верх страницы, чтобы она не перемешивалась со входящими письмами.

Компания Google пока никак не прокомментировала ситуацию.

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Версия на азербайджанском языке “Gmail”də gələn məktublarla reklamlar qarışdırılmağa başlanılıb

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