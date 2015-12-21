Вышло новое мобильное приложение Report для платформы iOS

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Вышло новое мобильное приложение сайта www.report.az, являющегося основным веб-ресурсом Информационного агентства Report.

Мобильное приложение Report.az на азербайджанском, русском и английском языках, предусмотренное для платформы iOS, позволит оперативно и удобно следить за новостями с помощью смартфонов и планшетов. Новое мобильное приложение можно будет скачать бесплатно в App Store.

Одна из отличительных особенностей мобильного приложения - возможность получать извещения об актуальных новостях.

Помимо ежедневных актуальных новостей, постоянно обновляющихся курсов валют, сведений о температуре воздуха в регионах страны, пользователи мобильного приложения Report в течение 24 часов 7 дней в неделю смогут знакомиться с аналитическими статьями, анализами и комментариями, видео- и фотоматериалами. При помощи соответствующего сервиса появится возможность делиться любой новостью в социальных сетях. В новом продукте Report применены современнейшие подходы, интерфейс прост и удобен, различные настройки позволяют учесть интересы пользователей платформы iOS.

Отметим, что в октябре нынешнего года было выпущено мобильное приложение Report для платформы Android, которое можно скачать в “Google Play”.

Информационное агентство Report начало функционировать в 2014 году. Агентство посредством сайта www.report.az и ежедневных бюллетеней на азербайджанском, русском и английском языках оперативно доводит до сведения читателей важнейшие события в стране и в мире в сфере политики, экономики, общества, спорта, культуры. В том числе в разделе "Аналитика" сайта www.report.az представлены аналитические материалы в связи с процессами, происходящими в Азербайджане в мире.