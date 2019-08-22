Bloomberg: Apple представит в сентябре новые смартфоны и ноутбук с диагональю 16 дюймов

Американская корпорация Apple в сентябре представит три новых смартфона iPhone и ноутбук MacBook Pro с увеличенным 16-дюймовым экраном.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Новые модели смартфонов, предположительно, будут названы Pro iPhone: они заменят в линейке iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки будут оснащены дополнительной камерой, которая "позволит пользователям захватить в поле зрения объектива больше пространства", пишет агентство. В них также будет установлена модернизированная система Face ID - сенсора трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата. Кроме того, повысится водонепроницаемость устройств, обновится дисплей OLED, появится более мощный процессор A13.

В то же время Bloomberg отмечает, что новые модели не будут поддерживать мобильную связь пятого поколения (5G).

Что касается MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, то он "станет самым большим в линейке" ноутбуков компании, подчеркивает агентство. Помимо этого, Apple планирует выпустить новые планшеты iPad Pro "с улучшенной фотокамерой и более мощным процессором".

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Apple готовится перейти к производству новых iPhone в связи с более низким, чем ожидалось, спросом на модели iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов, ноутбуков и планшетов, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире. Ее капитализация составляет почти $1 трлн.