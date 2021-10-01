Новая Зеландия рассматривает возможность выпуска цифровой валюты

Центробанк Новой Зеландии заявил, что нынешние тенденции в использовании наличных и инновации в деньгах побуждают рассмотреть вопрос о выпуске цифровой валюты (CBDC).

Центробанк Новой Зеландии заявил, что нынешние тенденции в использовании наличных и инновации в деньгах побуждают рассмотреть вопрос о выпуске цифровой валюты (CBDC).

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов страны.

В то же время регулятор отметил, что это довольно сложная процедура, которая займет много времени, однако Центробанк одобряет такую идею.

"Цифровая валюта должна поддерживать новозеландский доллар как единую расчетную единицу и обмениваться с наличными 1 до 1", - подчеркнули в Центробанке.

Валюта должна быть устойчивой к сбоям и рискам и обеспечивать конфиденциальность данных.

Регулятор попросил общественность высказаться относительно идеи выпуска цифровой валюты до 6 декабря. К концу апреля 2022 года будет опубликован план дальнейших действий.

Ранее о выпуске цифровых валют говорили в следующих странах: Испания, Израиль, Аргентина, Чили, Нигерия, Кения и другие.