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Новая российская сверхтяжелая ракета сможет летать на метане

Новая российская сверхтяжелая ракета сможет летать на метане Ранее сверхтяжелая ракета "Енисей" планировала использовать в качестве топливной пары кислород и керосин
ИКТ
16 декабря 2020 г. 09:34
Новая российская сверхтяжелая ракета сможет летать на метане

Проект новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для исследования и освоения дальнего космоса, будет базироваться на метановых технологиях.

Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".

"Рассматривается два варианта компоновки ракеты. Первый: когда блоки нижних ступеней будут использовать в качестве топливной пары метан-кислород и будут созданы на базе первой ступени ракеты "Амур-СПГ". Второй: центральный блок от "Амур-СПГ" и боковые блоки от первой ступени ракеты "Союз-5" на паре кислород-керосин", — рассказал собеседник.

Ранее предполагалось, что сверхтяжелая ракета "Енисей" будет использовать в качестве топливной пары кислород и керосин. Носитель будет включать шесть первых ступеней ракет "Союз-5" с двигателями РД-171МВ вокруг центрального блока — первой ступени ракеты "Союз-6" (двигатели РД-180МВ), а также разгонный блок класса ДМ. В дальнейшем предполагалась разработка более грузоподъемной ракеты "Дон" с дополнительной водородной ступенью.

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