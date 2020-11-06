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Nokia возродит культовые мобильники нулевых

Nokia возродит культовые мобильники нулевых Мобильные телефоны могут представить уже в ноябре 2020 года
ИКТ
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6 ноября 2020 г. 13:52
Nokia возродит культовые мобильники нулевых

Компания Nokia планирует выпустить современные 4G-версии классических моделей Nokia 6300 и Nokia 8000.

Как передает Report, об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Nokiapoweruser.

Новые устройства будут представлять собой кнопочные телефоны, основанные на операционной системе KaiOS с поддержкой WhatsApp и других приложений. Характеристики по меркам 2020 года выглядят очень скромно. Старшая Nokia 8000 получит 2,8-дюймовый дисплей с разрешением 240 х 320 пикселей, а экран Nokia 6300 при том же разрешении будет 2,4-дюймовым.

Мобильные телефоны могут представить уже в ноябре 2020 года, одновременно со смартфонами Nokia 9.3 PureView и Nokia 7.3 5G. Цена "звонилок" пока неизвестна.

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