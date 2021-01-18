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Nokia стала лидером программы по разработке беспроводных сетей 6G

Nokia стала лидером программы по разработке беспроводных сетей 6G Финский производитель телекоммуникационного оборудования компания Nokia стала лидером программы по разработке беспроводных сетей следующего поколения в качестве общего руководителя проекта Hexa-X, флагманской инициативы Европейской комиссии по разработке
ИКТ
18 января 2021 г. 23:27
Nokia стала лидером программы по разработке беспроводных сетей 6G

Финский производитель телекоммуникационного оборудования компания Nokia стала лидером программы по разработке беспроводных сетей следующего поколения в качестве общего руководителя проекта Hexa-X, флагманской инициативы Европейской комиссии по разработке сетей 6G.

Как передает Report, группа будет заниматься исследованиями, которые определят общее видение сетей 6G. Цели проекта включают создание уникальных сценариев использования 6G, разработку фундаментальных технологий 6G и определение новой архитектуры решений, которые объединят ключевые факторы, обеспечивающие поддержку технологий 6G.

Проект Hexa-X уже получил финансирование от Европейской комиссии в рамках программы исследований и инноваций Евросоюза Horizon 2020, что является значительным шагом на пути к объединению ключевых заинтересованных сторон отрасли в Европе, чтобы возглавить разработку и развитие 6G. Вовлечённые в проект компании представляют всю цепочку создания работы будущих решений для подключения 6G, начиная от поставщиков технологий, поставщиков услуг связи, а также наиболее известных европейских исследовательских институтов в области связи.

В Nokia отмечают, что беспроводные технологии имеют критически важное значение для общества и экономики сегодня, и их значение будет и дальше неуклонно расти с развитием 5G, создавая новые экосистемы и услуги. Понимая это и опираясь на своё сильное наследие, Nokia возглавляет совместные исследования и предварительную стандартизацию 6G. Лаборатории Nokia Bell Labs уже исследуют фундаментальные технологии, которые будут составлять основу 6G. Nokia ожидает, что системы 6G будут запущены в коммерческую эксплуатацию к 2030 году.

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