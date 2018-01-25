Nokia разрабатывает предсказывающий появление рака браслет

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Генеральный директор Nokia Раджив Сури рассказал о новом проекте компании — браслете, который сможет предсказывать рак за несколько месяцев до его появления.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом Сури заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы думаем, что с помощью биомаркеров можно будет предсказать рак за несколько месяцев до его появления», — сказал он в среду, 24 января.

Бизнесмен отметил, что будущее медицины он видит в использовании портативных сканеров, 5G-связи и телемедицине. Он выразил уверенность, что с появлением 5G-связи станет возможной дистанционная хирургия, поскольку в обмене информацией практически не будет задержки.

«Представьте, что врач из Чикаго делает операцию кому-то на Тайване, используя для этого робота», — сказал он.