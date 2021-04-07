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Nikon перестанет производить зеркальные камеры в Японии

Nikon перестанет производить зеркальные камеры в Японии Компания Nikon заявила о намерении полностью остановить производство зеркальных камер в Японии
ИКТ
7 апреля 2021 г. 07:26
Nikon перестанет производить зеркальные камеры в Японии

Компания Nikon заявила о намерении полностью остановить производство зеркальных камер в Японии.

Как передает Report со ссылкой на газету Asahi, ожидается, что после ухода с внутреннего рынка производство камер полностью перейдет на предприятие в Таиланде. При этом на японских заводах сохранится выпуск сменных объективов и запчастей.

В компании отметили, что данное решение принято на фоне падения спроса на зеркальные фотоаппараты в связи с популяризацией смартфонов, благодаря которым пользователь может иметь качественную камеру всегда под рукой.

Согласно приведенным данным издания, за 2012 год объем продаж цифровой фототехники Nikon упал на сумму более 13,3 млрд долларов США, а в 2020 году — более 3,8 млрд долларов США. Особенно пострадали продажи некогда популярных зеркальных камер Nikon.

По итогам последнего финансового года, который завершился 31 марта, объемы продаж японской компании рухнули на 24%.

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