Nikoil Bank объявил тендер

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank с сегодняшнего дня объявляет открытый тендер по поставке серверного оборудования на весь оставшийся период текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Предметом тендера является наилучшее предложение по поставке оборудования производства компании Hewlett Packard Enterprise. Поставка будет производится по адресу головного офиса банка (г. Баку, ул. Пушкина, 30) в срок не более 55 календарных дней после подписания договора.

Всем желающим принять участие в тендере необходимо представить свои предложения до 16 февраля 2017 года в головной офис банка в запечатанном конверте на имя председателя правления Nikoil Bank с пометкой "Коммерческое предложение – не вскрывать".

По всем техническим вопросам необходимо обращаться на адреса электронных почт bank@nikoil.az и ali_ea@nikoil.az.