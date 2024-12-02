NETTY2024 определяет номинантов, началось голосование

Стартовал процесс отбора номинантов среди участников Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY.

Стартовал отбор номинантов на присуждение Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY.

Как сообщает Report, с 1 по 7 декабря свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой из основных номинаций и подноминаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников и только в номинации "Выбор виртуального жюри").

У интернет-пользователей также есть возможность повлиять на выбор, зарегистрировавшись на сайте в качестве Виртуального жюри с помощью социального логина.

Итоговый список номинантов NETTY 2024, претендующих на победу в конкурсе, будет объявлен 8 декабря. Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, Академия NETTY приступит к финальному голосованию 8 декабря. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций.

Победители NETTY2024 будут официально объявлены на торжественной церемонии награждения 18 декабря.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR

Официальный партнер: Центр Инноваций Азербайджана (AIM)

Партнеры: SİMA, Crocusoft, Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley,

Партнер по кибербезопасности: Cyberpoint

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