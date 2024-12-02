NETTY2024 определяет номинантов, началось голосование

Стартовал отбор номинантов на присуждение Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY.
Как сообщает Report, с 1 по 7 декабря свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой из основных номинаций и подноминаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников и только в номинации "Выбор виртуального жюри").
У интернет-пользователей также есть возможность повлиять на выбор, зарегистрировавшись на сайте в качестве Виртуального жюри с помощью социального логина.
Итоговый список номинантов NETTY 2024, претендующих на победу в конкурсе, будет объявлен 8 декабря. Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, Академия NETTY приступит к финальному голосованию 8 декабря. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций.
Победители NETTY2024 будут официально объявлены на торжественной церемонии награждения 18 декабря.
Премию в текущем году поддерживают:
Генеральный партнер: NAR
Официальный партнер: Центр Инноваций Азербайджана (AIM)
Партнеры: SİMA, Crocusoft, Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley,
Партнер по кибербезопасности: Cyberpoint
Информационные партнеры проекта: агентство Report, Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета "Каспий", Baku.TV, Baku.ws
По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу