О нас

NETTY2024 определяет номинантов, началось голосование

NETTY2024 определяет номинантов, началось голосование Стартовал процесс отбора номинантов среди участников Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY.
ИКТ
2 декабря 2024 г. 14:05
NETTY2024 определяет номинантов, началось голосование

Стартовал отбор номинантов на присуждение Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY.

Как сообщает Report, с 1 по 7 декабря свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой из основных номинаций и подноминаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников и только в номинации "Выбор виртуального жюри").

У интернет-пользователей также есть возможность повлиять на выбор, зарегистрировавшись на сайте в качестве Виртуального жюри с помощью социального логина.

Итоговый список номинантов NETTY 2024, претендующих на победу в конкурсе, будет объявлен 8 декабря. Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, Академия NETTY приступит к финальному голосованию 8 декабря. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций.

Победители NETTY2024 будут официально объявлены на торжественной церемонии награждения 18 декабря.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR

Официальный партнер: Центр Инноваций Азербайджана (AIM)

Партнеры: SİMA, Crocusoft, Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley,

Партнер по кибербезопасности: Cyberpoint

Информационные партнеры проекта: агентство Report, Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета "Каспий", Baku.TV, Baku.ws

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NETTY 2024 nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıb

Другие новости из категории

Президент утвердил изменения в положение о Министерстве цифрового развития и транспорта
Президент утвердил изменения в положение о Министерстве цифрового развития и транспорта
2 декабря 2024 г. 14:37
IDC: К 2028 году доля смартфонов с поддержкой ИИ на мировом рынке достигнет 70%
IDC: К 2028 году доля смартфонов с поддержкой ИИ на мировом рынке достигнет 70%
30 ноября 2024 г. 16:47
Центр 4SIM в Азербайджане выбрал аудитора
Центр 4SIM в Азербайджане выбрал аудитора
30 ноября 2024 г. 14:43
Экспортные доходы Азеркосмос сократились на 4,3%
Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 4,3%
29 ноября 2024 г. 17:47
Стоимость услуг в секторе ИКТ Азербайджана выросла на 12%
Стоимость услуг в секторе ИКТ Азербайджана выросла на 12%
29 ноября 2024 г. 17:33
На Google подали в суд в Канаде за предполагаемое антиконкурентное поведение
На Google подали в суд в Канаде за предполагаемое антиконкурентное поведение
29 ноября 2024 г. 16:06
В Азербайджане утвержден Перечень объектов критической информационной инфраструктуры
В Азербайджане утвержден "Перечень объектов критической информационной инфраструктуры"
29 ноября 2024 г. 15:48
В Азербайджане в октябре существенно выросло производство ноутбуков и компьютеров 
В Азербайджане в октябре существенно выросло производство ноутбуков и компьютеров 
29 ноября 2024 г. 14:43
Доходы от мобильной связи в Азербайджане выросли на 5%
Доходы от мобильной связи в Азербайджане выросли на 5%
29 ноября 2024 г. 14:08
Среднемесячная зарплата в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 12%
Среднемесячная зарплата в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 12%
29 ноября 2024 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi