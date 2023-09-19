Нетаньяху выступил за ужесточение контроля над ИИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший с визитом в США, обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший с визитом в США, обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report , их встреча состоялась на заводе компании Маска Tesla в Сан-Хосе (штат Калифорния). Трансляцию открытой части их беседы вела в соцсети X (ранее Twitter) пресс-служба израильского правительства.

Одной из главных тем разговора стали перспективы развития искусственного интеллекта. Маск выразил опасение по поводу того, что эта технология может потенциально стать роковой угрозой для человечества. В свою очередь Нетаньяху заметил, что искусственный интеллект может оказаться на службе недобрых сил.

"Мы находимся сегодня на распутье, все человечество стоит перед выбором между благословением и проклятьем. Благословения, связанные с ИИ, невероятны, и мы в Израиле уже видим их. Но в то же время есть и проклятья. Это может быть разрушение демократии, манипуляция сознанием, организованная преступность, управляемые искусственным интеллектом войны, даже что-то из научной фантастики. Эти машины могут завладеть контролем над людьми вместо того, чтобы было наоборот", - считает израильский премьер.