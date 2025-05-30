Некоторые школы и лицеи Азербайджана хотят присоединиться к возможностям Академии 4Sİ

Некоторые лицеи и школы в Азербайджане выразили заинтересованность в участии в возможностях, которые предоставляет Академия 4Sİ.

Некоторые лицеи и школы в Азербайджане выразили заинтересованность в участии в возможностях, которые предоставляет Академия 4Sİ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов на церемонии открытия проекта "Национальная программа", реализуемого в рамках Академии 4Sİ.

Он отметил, что к платформе уже проявлен большой интерес и в дальнейшем стоит сосредоточиться не только на подготовке кадров, но и на поддержке молодых людей в создании собственных рабочих мест.

"Следующий этап должен включать развитие программ, способствующих созданию молодыми людьми рабочих мест и оказанию услуг, таких как консалтинг", - сказал он.