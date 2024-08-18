Нейросеть научили генерировать игры по описанию

Американский стартап Exists запустил модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для создания видеоигр.

Американский стартап Exists запустил модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для создания видеоигр.

Как передает Report, об этом сообщает издание VentureBeat .

Модель позволяет создавать трехмерные изображения по текстовому описанию. По словам представителей стартапа, для использования их ПО не нужно иметь профессиональных навыков в геймдизайне и программировании. Специалисты компании пообещали продемонстрировать свою технологию на выставке Gamescom 2024.

По словам специалистов Exists, для создания 3D-текстур нужно лишь задать подробный текстовый запрос. Нейросеть можно использовать для генерирования игровых локаций, механик, персонажей и прочего. Разработанный ими ИИ также способен интегрировать получившиеся объекты в игровой движок.

В материале говорится, что в ближайшее время нейросеть можно будет применять для создания фанатских модификаций к существующим играм. Для этого Exists ведет переговоры с «ведущими игровыми студиями на рынке».