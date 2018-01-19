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    Нефтегазовая компания Eni запустила суперкомпьютер

    HPC4 делает производителя мировым лидером отрасли по обработке информации

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/Нефтегазовая компания Eni запустила в работу суперкомпьютер, который вместе с уже имеющейся вычислительной системой, делает производителя мировым лидером отрасли по обработке информации. Как передает Report, об этом говорится на сайте компании.

    «HPC4 имеет максимальную производительность в 18,5 петафлопс, которая в сочетании с уже находящейся в эксплуатации системой суперкомпьютеров (HPC3), увеличивает максимальную вычислительную производительность до 22,4 петафлопс», – отмечают в компании.

    Суперкомпьютер, в частности, будет использоваться для 3D-визуализации сейсмических изображений, а также моделирования нефтегазоносных систем и других целей.

    Он установлен в «зеленом» центре сбора данных в регионе Ломбардия, где обрабатывают информацию по всей производственно-сбытовой цепочке компании Eni.

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