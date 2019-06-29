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Национальный депозитарный центр ввел "Электронные услуги" для инвесторов

​НДЦ Азербайджана ввел "Электронные услуги" для инвесторов

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана сдал в пользование систему "Электронные услуги" для обеспечения удобства инвесторов.

Как сообщили Report в НДЦ, новая система - это программное обеспечение, отвечающее современным требованиям, который работает в режиме реального времени.

"Для того, чтобы войти в систему, пользователь должен иметь ASAN İmza. Посредством ASAN İmza каждый пользователь может выбрать вкладку "Счета депо" и получить информацию об эмитентах ценных бумаг, количестве ценных бумаг, обладателем которых является, исполнении или неисполнении обязательств по приобретению ценных бумаг. Также на "Счете-депо" отражена информация об операциях с ценными бумагами, владельцем которых является собственник", - сообщили в НДЦ.

Отметим, что в настоящее время граждане Азербайджана – физические лица, являющиеся владельцами ценных бумаг, могут пользоваться системой "Электронные услуги". 

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