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Названы способы защитить Telegram от взлома

Названы способы защитить Telegram от взлома Чтобы защитить свой аккаунт в Telegram от взлома, следует оперативно реагировать на сообщения с кодами верификации и вовремя блокировать в настройках чужие сессии в аккаунте
ИКТ
20 мая 2021 г. 05:07
Названы способы защитить Telegram от взлома

Чтобы защитить свой аккаунт в Telegram от взлома, следует оперативно реагировать на сообщения с кодами верификации и вовремя блокировать в настройках чужие сессии в аккаунте.

Как передает Report, такие способы в беседе с агентством "Прайм" назвала партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова.

Проверить, заходил ли кто-то с этого аккаунта, можно в настройках безопасности. Там же можно принудительно завершить чужую сессию. "Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев", — пояснила эксперт.

По ее словам, взломать Telegram может любой, кому удастся получить доступ к чужому телефону или подглядеть код верификации.

Другим способом взлома служит клонирование сим-карты и перехват SMS-сообщений. Однако в таком случае код верификации приходит на все устройства, с которых был осуществлен вход в аккаунт, и сессию злоумышленников также можно прервать.

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