О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы способы ускорить работу компьютера

Названы способы ускорить работу компьютера Названо семь способов ускорить работу персонального компьютера
ИКТ
1 ноября 2020 г. 14:40
Названы способы ускорить работу компьютера

Названо семь способов ускорить работу персонального компьютера.

Как передает Report со ссылкой на издание Business Insider.

Ухудшение быстродействия компьютера связано в первую очередь с работой программного обеспечения, говорится в материале. Чтобы восстановить скорость работы устройства, нужно, во-первых, сократить количество приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого необходимо проверить список приложений из автозапуска и убрать из него те, что используют много оперативной памяти или мощности процессора.

Второй способ заключается в использовании меньшего количества вкладок в браузере, поскольку запуск большого количества вкладок может резко повлиять на общую производительность компьютера.

В-третьих, следует регулярно проверять компьютер на наличие вирусов и других вредоносных программ. Для этого можно использовать функцию автоматического сканирования, которую можно настроить в антивирусной программе.

Четвертый способ — это регулярная перезагрузка компьютера. Чтобы получить максимальную производительность, устройство необходимо перезагружать, по крайней мере, один раз в несколько дней.

Пятый способ заключается в установке твердотельного накопителя (SSD). Такой накопитель позволяет компьютеру загружаться в считанные секунды и запускать большинство программ почти мгновенно.

Еще один способ ускорить работу компьютера — это использование функции ReadyBoost, которая имеется в операционной системе Windows 10. Этот инструмент позволяет использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти.

Наконец, последний способ — это приостановка использования облачного хранилища OneDrive от компании Microsoft, так как постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлить работу системы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
1 ноября 2020 г. 07:02
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
1 ноября 2020 г. 00:00
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
31 октября 2020 г. 22:58
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
31 октября 2020 г. 21:11
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
ВидеоУничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
31 октября 2020 г. 19:04
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
31 октября 2020 г. 17:23
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
31 октября 2020 г. 16:30
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
31 октября 2020 г. 15:58
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
31 октября 2020 г. 14:05
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
31 октября 2020 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi