Названы способы ускорить работу компьютера

Названо семь способов ускорить работу персонального компьютера

Названо семь способов ускорить работу персонального компьютера.

Как передает Report со ссылкой на издание Business Insider.

Ухудшение быстродействия компьютера связано в первую очередь с работой программного обеспечения, говорится в материале. Чтобы восстановить скорость работы устройства, нужно, во-первых, сократить количество приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого необходимо проверить список приложений из автозапуска и убрать из него те, что используют много оперативной памяти или мощности процессора.

Второй способ заключается в использовании меньшего количества вкладок в браузере, поскольку запуск большого количества вкладок может резко повлиять на общую производительность компьютера.

В-третьих, следует регулярно проверять компьютер на наличие вирусов и других вредоносных программ. Для этого можно использовать функцию автоматического сканирования, которую можно настроить в антивирусной программе.

Четвертый способ — это регулярная перезагрузка компьютера. Чтобы получить максимальную производительность, устройство необходимо перезагружать, по крайней мере, один раз в несколько дней.

Пятый способ заключается в установке твердотельного накопителя (SSD). Такой накопитель позволяет компьютеру загружаться в считанные секунды и запускать большинство программ почти мгновенно.

Еще один способ ускорить работу компьютера — это использование функции ReadyBoost, которая имеется в операционной системе Windows 10. Этот инструмент позволяет использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти.

Наконец, последний способ — это приостановка использования облачного хранилища OneDrive от компании Microsoft, так как постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлить работу системы.