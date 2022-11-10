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Названы случаи ограничения использования радиочастот в Азербайджане

Названы случаи ограничения использования радиочастот в Азербайджане В Азербайджане решение о выделении радиочастот будет аннулироваться в ряде случаев, наряду со случаями, установленными законом "О лицензиях и разрешениях".
ИКТ
10 ноября 2022 г. 12:05
Названы случаи ограничения использования радиочастот в Азербайджане

В Азербайджане решение о выделении радиочастот будет аннулироваться в ряде случаев, наряду со случаями, установленными законом "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает Report, это предусмотрено в поправках и дополнениях в закон "О телекоммуникации".

Согласно соответствующему законопроекту, решение также будет аннулироваться:

- При отмене лицензии на оказание телекоммуникационных услуг, в том числе при истечении срока действия лицензии на оказание услуг сотовой (мобильной) связи;

- В том числе, если в течение 1 месяца после принятия решения о выделении радиочастот пользователь радиочастоты не заключил договор об использовании радиочастот с органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти;

- при неисполнении пользователем радиочастоты обязательств, содержащихся в заключенном договоре об использовании радиочастот, в том числе при неполной оплате в течение 2 лет в соответствии с действующими тарифами на номиналы частот и при неиспользовании выделенных радиочастот в течение 3 месяцев.

Образец формы договора об использовании радиочастот устанавливается органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

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