Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ iPhone 7 возглавил список самых продаваемых смартфонов в мире за первую половину 2017 года, а увеличенная модель iPhone 7 Plus заняла вторую строчку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Vesti.ru.

Тройку замкнула Galaxy Grand Prime Plus - бюджетная модель Samsung начального уровня, оснащаемая 5-дюймовым экраном с низким разрешением 540х960 пикселей. На четвертом месте разместился iPhone 6s 2015 года выпуска, на пятом - Samsung Galaxy S8.

Первые места и ранее оставались за Apple: iPhone 6 и iPhone 6s также назывались самыми продаваемыми смартфонами в первой половине 2015 и 2016 годов соответственно. Однако их рыночная доля падает: сначала с 10% до 7%, а потом до 5% в этом году.