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Названы самые мощные смартфоны 2021 года

Названы самые мощные смартфоны 2021 года В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+.
ИКТ
3 сентября 2021 г. 07:55
Названы самые мощные смартфоны 2021 года

В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+.

Как передает Report, августовский рейтинг опубликован популярным бенчмарком AnTuTu.

Лидером рейтинга остался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, основанный на Snapdragon 888, который набирает в бенчмарке 864 614 очков. На втором месте с минимальным отставанием оказался iQOO 8 Pro с новейшим Snapdragon 888+. Десятку лидеров составляют только смартфоны на топовой платформе Qualcomm.

В среднем сегменте лидером оказался Xiaomi 11 Youth Edition, основанный на 5-нм Snapdragon 780G и набравший 530 657 баллов. Однако, в этом сегменте наблюдается большее разнообразие - в список вошли смартфоны с чипами от MTK и HiSilicon.

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