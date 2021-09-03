Названы самые мощные смартфоны 2021 года

В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+.

В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+.

Как передает Report, августовский рейтинг опубликован популярным бенчмарком AnTuTu .

Лидером рейтинга остался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, основанный на Snapdragon 888, который набирает в бенчмарке 864 614 очков. На втором месте с минимальным отставанием оказался iQOO 8 Pro с новейшим Snapdragon 888+. Десятку лидеров составляют только смартфоны на топовой платформе Qualcomm.

В среднем сегменте лидером оказался Xiaomi 11 Youth Edition, основанный на 5-нм Snapdragon 780G и набравший 530 657 баллов. Однако, в этом сегменте наблюдается большее разнообразие - в список вошли смартфоны с чипами от MTK и HiSilicon.