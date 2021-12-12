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Названы самые мощные iPhone

Названы самые мощные iPhone Представители популярного бенчмарка AnTuTu назвали iPad Pro пятого поколения самым мощным мобильным устройством от Apple.
ИКТ
12 декабря 2021 г. 07:52
Названы самые мощные iPhone

Представители популярного бенчмарка AnTuTu назвали iPad Pro пятого поколения самым мощным мобильным устройством от Apple.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса.

Согласно результатам тестов за ноябрь, iPad Pro пятого поколения с чипом M1, 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти, а также 12,9-дюймовым дисплеем оказался самым мощным мобильным девайсом от Apple. Аппарат набрал 1,2 миллиона очков. Весь топ-3 заняли планшеты - в него также попали iPad Pro пятого поколения на 11 дюймов и iPad Pro третьего поколения на 12,9 дюймов.

Самым мощным смартфоном был назван актуальный флагман iPhone 13 Pro Max, имеющий чип A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Телефон получил 842 тысячи баллов и оказался на четвертом месте общего рейтинга. Ниже расположились iPhone 13 Pro и iPhone 13.

Представители AnTuTu отметили, что занявшие два первых места планшеты базируются на процессоре M1. Самым популярным чипом в топ-10 оказался A15 Bionic, который имеют четыре девайса в рейтинге. Авторы считают, что в декабрьском топе вряд ли будут новые лидеры и перестановки, так как Apple не выпустит никаких гаджетов до конца 2021 года.

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