Названы распространенные уязвимости в компьютерах

Самой распространенной уязвимостью в компьютерах в 2021 году признали удаленное выполнение кода — ошибку Log4Shell.

Самой распространенной уязвимостью в компьютерах в 2021 году признали удаленное выполнение кода — ошибку Log4Shell.

Как передает Report, бреши перечислены в докладе специалистов по кибербезопасности, опубликованном на сайте агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA). Отчет о популярных уязвимостях собран на основе данных сотрудников не только из США, но также из Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.

По их информации, чаще всего хакеры пользовались Log4Shell (CVE-2021-44228) для взлома компьютеров пользователей. Второй по популярности оказалась брешь под названием CVE-2021-40539, позволяющая осуществить взлом через программное обеспечение Zoho. В тройку уязвимостей вошла также ProxyShell (CVE-2021-34523), которая дает возможность получить права администратора внутри Microsoft Exchange Server.