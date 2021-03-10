Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона

Эксперт журнала
Как передает Report, по словам специалиста, в Google Play обнаружили восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.
Доффман предупредил, что в этих программах присутствует троян под названием Clast82, который может устанавливать любое вредоносное ПО на гаджет. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству. После этого троян чаще всего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.
"Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках", - говорится в статье.
Специалист перечислил названия приложений из Google Play Store, содержащие вредоносное ПО:
1. Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)
2. Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)
3. eVPN (com.abcd.evpnfree)
4. BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)
5. QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)
6. Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)
7. tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)
8. QRecorder (com.record.callvoicerecorder).
Эксперт посоветовал после удаления перечисленных программ со смартфона проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк.