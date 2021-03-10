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Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона

Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона Эксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона.
ИКТ
10 марта 2021 г. 21:26
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона

Эксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона.

Как передает Report, по словам специалиста, в Google Play обнаружили восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.

Доффман предупредил, что в этих программах присутствует троян под названием Clast82, который может устанавливать любое вредоносное ПО на гаджет. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству. После этого троян чаще всего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.

"Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках", - говорится в статье.

Специалист перечислил названия приложений из Google Play Store, содержащие вредоносное ПО:

1. Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)

2. Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)

3. eVPN (com.abcd.evpnfree)

4. BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)

5. QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)

6. Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)

7. tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)

8. QRecorder (com.record.callvoicerecorder).

Эксперт посоветовал после удаления перечисленных программ со смартфона проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк.

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