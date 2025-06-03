Названы преимущества развития цифровых коридоров с упором на “зеленую энергетику"

Прокладка волоконно-оптического кабеля вдоль энергетических линий “зеленого коридора" создает значительные синергетические эффекты.

Прокладка волоконно-оптического кабеля вдоль энергетических линий “зеленого коридора" создает значительные синергетические эффекты.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Одним из ключевых преимуществ является то, что совместное размещение оптоволоконных линий и систем передачи "зеленой энергии" повышает эффективность управления инфраструктурой - особенно за счет мониторинга в реальном времени и предиктивного (прогнозного) обслуживания. Это позволяет быстрее выявлять неполадки и оперативнее реагировать на возможные сбои", - отметил он.

С. Мамедов подчеркнул, что значение такой интеграции выходит далеко за рамки энергетики.

"Речь идет о создании цифрового “зеленого коридора". Волоконно-оптическая инфраструктура, проходящая вдоль маршрута, соединяющего Центральную Азию с Азербайджаном, далее с Грузией, Румынией и Венгрией, значительно улучшает качество интернет-соединений и передачи данных между странами. Это, в свою очередь, способствует росту цифровой экономики, развитию регионального сотрудничества и стимулирует трансграничные коммуникации", - добавил замминистра.

Он отметил, что в последние годы Азербайджан сделал серьезные инвестиции в развитие внутренней оптоволоконной сети.

"На сегодняшний день почти вся территория страны охвачена оптоволоконной инфраструктурой. Следующий шаг - интеграция в региональные цифровые коридоры. Это принесет выгоды не только на политическом или экономическом уровне, но и повседневную пользу гражданам - расширяя возможности для бизнеса, создания новых рабочих мест, развития удаленной занятости и цифровых услуг", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, в стране уже функционируют несколько дата-центров уровня Tier III, и в настоящее время ведется строительство новых объектов.

"Я уверен, что развитие цифровых коридоров, опирающихся на “зеленую энергетику", станет катализатором для роста числа дата-центров. Это, безусловно, станет дополнительным стимулом для экономического развития Азербайджана", - заключил С. Мамедов.