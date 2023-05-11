Названы направления космической деятельности в Азербайджане

В Азербайджане космическая деятельность будет осуществляться по четырем направлениям.

В Азербайджане космическая деятельность будет осуществляться по четырем направлениям.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о космической деятельности, поступившем в Милли Меджлис по инициативе президента Ильхама Алиева и обсуждаемом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, эти направления следующие:

- сертификация товаров (работ, услуг), предназначенных для космической деятельности, и связанных с ними процессов и методов производства;

- государственная регистрация космических объектов;

- приобретение и защита орбитальных позиций;

- другие направления регулирования космической деятельности, вытекающие из настоящего закона.

Для проведения соответствующих работ по направлениям своей деятельности национальный космический оператор (в данном случае - Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта) не обязан получать лицензии и разрешения, указанные в перечне, утверждаемом органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.