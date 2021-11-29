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Названы лучшие приложения Google Play 2021 года

Названы лучшие приложения Google Play 2021 года Компания Google назвала список лучших приложений Google Play за 2021 год.
ИКТ
29 ноября 2021 г. 22:57
Названы лучшие приложения Google Play 2021 года

Компания Google назвала список лучших приложений Google Play за 2021 год.

Как передает Report, звания "Выбор пользователей" удостоилось приложение стримингового сервиса Paramount+ и мобильная игра в жанре королевская битва Garena Free Fire MAX.

В категории "Лучшее приложение 2021 года" победу одержало приложение для медитации Balance: Meditation & Sleep, что, по мнению компании, отражает спрос на приложения, ориентированные на личностный рост.

"Победители этого года нашли творческие и медитативные способы помочь пользователям узнать себя на более глубоком уровне. Такие приложения, как Balance, поощряют людей находить себя с помощью персонализированных медитаций", - считает Google.

Лучшая игра 2021 года по версии Google Play - бесплатная многопользовательская онлайн-видеоигра Pokemon Unite. Google считает, что игра заслужила это звание благодаря динамичному геймплею и кроссплатформенному опыту.

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