Названы лучшие приложения Google Play 2021 года

Компания Google назвала список лучших приложений Google Play за 2021 год.
Как передает Report, звания "Выбор пользователей" удостоилось приложение стримингового сервиса Paramount+ и мобильная игра в жанре королевская битва Garena Free Fire MAX.
В категории "Лучшее приложение 2021 года" победу одержало приложение для медитации Balance: Meditation & Sleep, что, по мнению компании, отражает спрос на приложения, ориентированные на личностный рост.
"Победители этого года нашли творческие и медитативные способы помочь пользователям узнать себя на более глубоком уровне. Такие приложения, как Balance, поощряют людей находить себя с помощью персонализированных медитаций", - считает Google.
Лучшая игра 2021 года по версии Google Play - бесплатная многопользовательская онлайн-видеоигра Pokemon Unite. Google считает, что игра заслужила это звание благодаря динамичному геймплею и кроссплатформенному опыту.