О нас

Названы лучшие Android-смартфоны 2023 года

Названы лучшие Android-смартфоны 2023 года Редакция портала Engadget составила список из лучших Android-смартфонов в нескольких категориях, которые рекомендуются к покупке в 2023 году.
ИКТ
23 апреля 2023 г. 18:16
Названы лучшие Android-смартфоны 2023 года

Редакция портала Engadget составила список из лучших Android-смартфонов в нескольких категориях, которые рекомендуются к покупке в 2023 году.

Как передает Report, самым лучшим Android-смартфоном был признан Google Pixel 7 Pro. Отмечается, что это не самый мощный смартфон на рынке, но недостаток производительности в Pixel 7 Pro компенсируется продуманным программным обеспечением от Google.

OnePlus 11 победил в категории лучшего Android-смартфона среднего-класса. Как пишет Engadget, устройство подойдет для пользователей, которые хотят смартфон с большим экраном, хорошими камерами и высокой производительностью за меньшую цену, чем у традиционных флагманов.

Лучшим бюджетным смартфоном признали Google Pixel 6a. Компактное устройство с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем оснащено чипом Google Tensor, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Samsung Galaxy S23 Ultra назвали лучшим премиум-смартфоном. Корейский флагман оснащен производительным железом, качественным экраном и одной из лучших систем камер на рынке. Смартфон также выделяется на фоне конкурентов поддержкой стилуса S Pen.

Лучшим складным смартфоном был признан Samsung Galaxy Z Fold4. Данное устройство совмещает в себе смартфон и планшет - Z Fold4 оснащен двумя экранами на 6,2 и 7,8 дюйма. Также отмечается, что это один из немногих складных смартфонов на рынке, который получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Азербайджане сократилось число браков
В Азербайджане сократилось число браков
17 апреля 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi