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Названы худшие продукты Apple в истории

Названы худшие продукты Apple в истории Список худших гаджетов и сервисов американского IT-гиганта был опубликован в честь 45-летия бренда
ИКТ
5 апреля 2021 г. 18:22
Названы худшие продукты Apple в истории

В список самых провальных продуктов американской компании Apple вошли клавиатура "бабочка" и iPod Shuffle. Именно они названы самыми провальными гаджетами корпорации за всю историю.

Как передает Report со ссылкой на Prime, рейтинг составлен изданием Macworl.

Итак, список худших гаджетов и сервисов американского IT-гиганта был опубликован в честь 45-летия бренда.

По мнению авторов рейтинга, обзор было сложно сузить до десяти продуктов: по этой причине в материал попали только самые яркие и провальные релизы Apple.

Из числа раритетных устройств бренда в список попали

  • USB-мышь, которая имела неудобную округлую форму и короткий провод,
  • плеер без экрана iPod Shuffle третьего поколения,
  • электронный сервис eWorld: к нему так и не удалось привлечь значительное число пользователей.
  • В обзор попал пульт Siri Remote. Он "все время теряется",
  • акустическая система iPod Hi-Fi попала в топ-5 провалов как громоздкий и дорогой девайс, способный работать только с плеерами от Apple,
  • "уродливый" компьютер Mac Pro,
  • чехол для iPod в виде носка.
  • сервис Apple Maps, разработчики планировали, что он станет "убийцей" карт от Google, но подкачала реализация проекта.

Из новейших продуктов и технологий в рейтинге провалов оказалась клавиатура типа "бабочка": она использовалась в ноутбуках компании начиная с 2015 года. По мнению авторов списка, этот аксессуар получился настолько некачественным, что компания запустила специальную сервисную программу по ремонту клавиатуры.

В топ поместили чехол от самых дорогих наушников Apple — AirPods Max. Этот непрактичный аксессуар журналисты сочли "странным гибридом сумочки и провального арт-проекта".

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