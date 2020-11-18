Названы главные признаки взлома смартфона на базе Android

Главными признаками взлома смартфона на базе операционной системы Android являются повышенный расход батареи и резкое увеличение потребления трафика.

Главными признаками взлома смартфона на базе операционной системы Android являются повышенный расход батареи и резкое увеличение потребления трафика.

Как передает Report, об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.

Специалист пояснил, что мошенники могут взломать телефон на базе операционной системы Android с помощью взаимодействия смартфона со сторонними серверами. Это позволяет им завладеть личными данными пользователей или использовать телефоны в своих целях.

Пользователь может самостоятельно проверить, не используют ли его гаджет посторонние люди. Для этого придется промониторить ресурсы операционной системы Android. Признаками взлома могут служить троянские вирусы или лишние программные закладки, отмечает телеканал "360". Насторожить должно увеличение потребления трафика приложением. В частности, это может быть "калькулятор", без причины присоединившийся к Сети. Такого быть не должно, и это повод для проверки смартфона.

Опасность для гаджета несут и неофициальные версии игр, если пользователь загружает их не через Google Play, а при помощи сторонних программ. Под них могут маскироваться вирусы и вредоносное ПО.

При наличии подозрений в том, что смартфон все же взломали, следует обратиться в сервисный центр, пишет телеканал "Звезда". Там на него установят новую версию операционной системы и обезопасят устройство от дальнейших посягательств.