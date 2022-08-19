Названы цены на токены SIMA

Названы цены на токены SIMA, выпущенные ООО Azintelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Названы цены на токены SIMA, выпущенные ООО Azintelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, всего в продаже доступны четыре вида токенов.

Cтоимость токена для граждан составляет 18 манатов, для индивидуальных предпринимателей - 6 манатов, для государственных учреждений - 58 манатов и для юридических лиц - 72 маната. Все токены SIMA предоставляются на 3 года.

Как заявили Report в Azintelecom, облачная цифровая подпись нового поколения SIMA предоставляется гражданам бесплатно.

Граждане могут скачать облачную цифровую подпись нового поколения SIMA на своих устройствах на базе операционных систем Android и iOS.