О нас

Названы цены на токены SIMA

Названы цены на токены SIMA Названы цены на токены SIMA, выпущенные ООО Azintelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта.
ИКТ
19 августа 2022 г. 11:44
Названы цены на токены SIMA

Названы цены на токены SIMA, выпущенные ООО Azintelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, всего в продаже доступны четыре вида токенов.

Cтоимость токена для граждан составляет 18 манатов, для индивидуальных предпринимателей - 6 манатов, для государственных учреждений - 58 манатов и для юридических лиц - 72 маната. Все токены SIMA предоставляются на 3 года.

Как заявили Report в Azintelecom, облачная цифровая подпись нового поколения SIMA предоставляется гражданам бесплатно.

Граждане могут скачать облачную цифровую подпись нового поколения SIMA на своих устройствах на базе операционных систем Android и iOS.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SİMA tokenlərinin qiymətləri açıqlanıb

Экслюзивные новости

Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi