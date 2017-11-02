Названы 3 победителя конкурса Barama FinTech Hackathon

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Завершился проект Barama FinTech Hackathon 2017 Mobile App, организованный для молодых программистов Центром инноваций и предпринимательства Barama и Университетом АДА при поддержке Azercell Telecom и PASHA Bank.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Azercell.

Напомним, что проект Barama FinTech Hackathon 2017 Mobile App, организованный в стране уже в четвертый раз, представляет собой конкурс, в котором разработчики мобильных приложений в течение 36 часов без перерывов разрабатывают новые мобильные приложения. Таким образом, стали известны три команды-победителя конкурса, в котором приняли участие 50 молодых программистов и 16 команд:

Обладатель 1-го места – команда Crocusoft с проектом Coupay получила приз на сумму 1 500 манатов. Проект основан на использовании накопленных при покупках бонусов посредством мобильного телефона.

Обладатель 2-го места – команда Conexus с проектом Nova wallet получила приз на сумму 750 манатов. Данное приложение представляет из себя электронный кошелек, поддерживающий bitcoin и различные валюты.

Обладатель 3-го места – команда Meraki с проектом Handy App получила приз на сумму 450 манатов. Данный проект основывается на приложении, позволяющем осуществлять денежные переводы с карты на карту внутри группы.