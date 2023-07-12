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Названо время выхода смартфона с рамками в один мм вокруг экрана

Названо время выхода смартфона с рамками в один мм вокруг экрана Смартфон Xiaomi 14 получит экран с ультраузкой рамкой в один мм и выйдет в ноябре 2023 года.
ИКТ
12 июля 2023 г. 04:23
Названо время выхода смартфона с рамками в один мм вокруг экрана

Смартфон Xiaomi 14 получит экран с ультраузкой рамкой в один мм и выйдет в ноябре 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на портал MyDrivers, гаджет получит тройную основную камеру, а дизайн Xiaomi 13 будет полностью сохранен в новой модели. "Фронталка" будет установлена в центральной верхней части экрана.

Ширина рамки составит 1 мм, в которую и будет встроена камера. При этом флагман прошлого года Xiaomi 13 получил рамку толщиной 1,6 мм сбоку и 1,8 мм снизу. Производством экрана займется компания Huaxing.

По версии MyDrivers, таким образом Xiaomi 14 станет флагманским смартфоном с самой узкой рамкой в индустрии. Компания China Star Optoelectronics разработала для новой модели схему дизайна FIAA Slim, чтобы повысить эффективность производства экранов с ультраузкой рамкой.

Согласно данным от инсайдеров, стандартная версия Xiaomi 14 получит аккумулятор емкостью 4860 мА•ч, а Xiaomi 14 Pro - 5000 мА•ч. При этом каждая из моделей, по утверждениям источников, получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Ожидается, что смартфон покажут на презентации осенью 2023 года незадолго до выхода новинки в ноябре.

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