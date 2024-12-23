Названо время открытия инновационного центра в Гяндже

В I половине следующего года планируется открытие инновационного центра в Гяндже.

В I половине следующего года планируется открытие инновационного центра в Гяндже.

Об этом сообщил Report руководитель Азербайджанского инновационного центра (АИЦ) при Агентстве инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Эльвин Гаджиев.

"Наша деятельность не ограничивается только созданием центров. Мы планируем поддерживать создание различных типов инфраструктуры в университетах. Например, планируется создание лаборатории прототипирования в Нахчыванском государственном университете, а также реализация подобного проекта в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Кроме того, уже начались переговоры с Карабахским университетом. В следующем году мы планируем создать там лабораторию и центр для наших студентов", - подчеркнул он.