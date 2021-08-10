Названо самое скачиваемое приложение 2020 года

Сервис коротких видео TikTok впервые обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением 2020 года.
Как передает Report, об этом говорится в исследовании Nikkei.
Telegram поднялся с восьмой на седьмую строчку рейтинга приложений.
Успех TikTok связывают в том числе с пандемией коронавируса, а Telegram — с новой политикой WhatsApp, согласно которой приложение стало делиться информацией с Facebook. Китайский конкурент TikTok под названием Likee занял восьмую строку рейтинга.
Топ-10 списка выглядит так:
1. TikTok
2. Facebook
3. WhatsApp
4. Instagram
5. Facebook Messenger
6. Snapchat
7. Telegram
8. Likee
9. Pinterest
10. Twitter
В США в топ-10 также входят голосовой сервис для геймеров Discord и видеочат Google Duo. В Китае лидерство удерживает китайский вариант TikTok под названием Douyin. В Японии на 1-м месте мессенджер Line.