Названо самое скачиваемое приложение 2020 года

Сервис коротких видео TikTok впервые обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением 2020 года.

Сервис коротких видео TikTok впервые обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением 2020 года.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Nikkei.

Telegram поднялся с восьмой на седьмую строчку рейтинга приложений.

Успех TikTok связывают в том числе с пандемией коронавируса, а Telegram — с новой политикой WhatsApp, согласно которой приложение стало делиться информацией с Facebook. Китайский конкурент TikTok под названием Likee занял восьмую строку рейтинга.

Топ-10 списка выглядит так:

1. TikTok

2. Facebook

3. WhatsApp

4. Instagram

5. Facebook Messenger

6. Snapchat

7. Telegram

8. Likee

9. Pinterest

10. Twitter

В США в топ-10 также входят голосовой сервис для геймеров Discord и видеочат Google Duo. В Китае лидерство удерживает китайский вариант TikTok под названием Douyin. В Японии на 1-м месте мессенджер Line.