Названо количество пользователей смартфонов в мире

В мире насчитывается около 4,3 млрд пользователей смартфонов.

В мире насчитывается около 4,3 млрд пользователей смартфонов.

Как передает Report со ссылкой на GSM Arena (GSMA), аналитики подсчитали, что смартфонами пользуется чуть больше половины населения Земли. При этом мобильным интернетом пользуются 4,6 млрд человек, в том числе с помощью кнопочных телефонов. Еще около 3,4 млрд человек не начали пользоваться мобильными телефонами.

Согласно результатам исследования, 69% владельцев смартфонов в Северной Америке, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе пользуются стандартом связи 4G, в то время как в странах Африки и Ближнего Востока используют сеть 3G.