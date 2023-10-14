О нас

Названо количество пользователей смартфонов в мире

Названо количество пользователей смартфонов в мире В мире насчитывается около 4,3 млрд пользователей смартфонов.
ИКТ
14 октября 2023 г. 04:15
Названо количество пользователей смартфонов в мире

В мире насчитывается около 4,3 млрд пользователей смартфонов.

Как передает Report со ссылкой на GSM Arena (GSMA), аналитики подсчитали, что смартфонами пользуется чуть больше половины населения Земли. При этом мобильным интернетом пользуются 4,6 млрд человек, в том числе с помощью кнопочных телефонов. Еще около 3,4 млрд человек не начали пользоваться мобильными телефонами.

Согласно результатам исследования, 69% владельцев смартфонов в Северной Америке, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе пользуются стандартом связи 4G, в то время как в странах Африки и Ближнего Востока используют сеть 3G.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi