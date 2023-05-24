Названо число резидентов Мингячевирского парка высоких технологий

Резидентами Мингячевирского парка высоких технологий являются 29 компаний, которые уже получили право на осуществление деятельности за пределами технопарка. Как сообщает Report со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития при Министерств

Резидентами Мингячевирского парка высоких технологий являются 29 компаний, которые уже получили право на осуществление деятельности за пределами технопарка.



Как сообщает Report со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта, об этом заявила заместитель председателя агентства Инара Велиева.



"Эти компании будут освобождены от уплаты налога на доходы и прибыль, дивидендов, налога на имущество и землю на 10 лет. В то же время они смогут воспользоваться льготами и опциями, предусмотренными в части уплаты социального страхования", - добавила Велиева.