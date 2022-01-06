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Названо число кибератак на Азербайджан в прошлом году

Названо число кибератак на Азербайджан в прошлом году В 2021 году в сети AzStateNet брандмауэрами заблокировано 193 180 000 вредоносных ссылок.
ИКТ
6 января 2022 г. 11:13
Названо число кибератак на Азербайджан в прошлом году

В 2021 году в сети AzStateNet брандмауэрами заблокировано 193 180 000 вредоносных ссылок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Централизованной антивирусной системой заблокировано 3 142 100 вредоносных файлов, песочницей (sandbox) - 35 788 вредоносных файлов, в результате детектирования (обнаружения) целевых кибератак заблокировано 744 специальных индикатора.

За 4-ый квартал в сети AzStateNet брандмауэрами заблокировано 67 900 000 вредоносных ссылок, централизованной антивирусной системой - 1 122 000 вредоносных файлов, песочницей (sandbox) - 12 640 вредоносных файлов, в результате детектирования целевых кибератак заблокировано 176 специальных индикаторов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana ötən il edilmiş kiber hücumların sayı açıqlanıb

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