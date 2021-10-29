Названия приложений компании Facebook останутся прежними

Компания Facebook, переименованная в Meta, не будет менять названия принадлежащих ей приложений - соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

Компания Facebook, переименованная в Meta, не будет менять названия принадлежащих ей приложений - соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг основатель компании Facebook (теперь Meta) Марк Цукерберг на ежегодной конференции компании в онлайн-режиме.

"Наша миссия остается прежней - объединять людей. Наши приложения и их бренды не меняются. Мы также остается компанией, которая создает технологии, исходя из потребностей людей. Но все наши продукты, в том числе, приложения, теперь объединены общим видением - воплощать в жизнь метавселенную. И теперь у нас есть название, которое отражает масштабы того, что мы делаем", - добавил он.