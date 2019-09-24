Названы 5 лучших смартфонов по цене дешевле 600 манатов

Не теряйте время на и не ждите пока накопите нужную сумму на покупку смартфона или ноутбука! Потому что именно сейчас и до конца сентября, в Kontakt Home все смартфоны и ноутбуки можно купить без первоначального взноса и процентов в рассрочку на 12 месяцев!

Если хотите зайти в магазин без копейки и выйти со смартфоном в кармане, то читайте статью дальше. Мы подготовили ТОП 5 смартфонов с ценой до 600 манат, которые представлены в Kontakt Home. Что бы вы не теряли времени на подсчеты, мы также указали сумму ежемесячных платежей каждого телефона.

И так, начинаем:

Samsung Galaxy A50

Этот телефон без сомнений можно назвать бюджетным флагманом. Потому что, не смотря на стоимость в 599,99 манат, смартфон смог объединить в себе флагманские особенности. С помощью батареи емкостью 4000 мАч Samsung Galaxy A50 гарантирует целый день работы от одной подзарядки. А благодаря Super AMOLED экрану с диагональю 6,4” все видео и изображения на смартфоне смотрятся сочными и живыми, а игры более яркими и насыщенными. Три камеры с поддержкой сверх широкоугольного и портретного режима, сканер отпечатка пальцев, поддержка 2 сим карт… Всё это в рассрочку без первоначального взноса и процентов на 12 месяцев всего за 50 манат в месяц.

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Huawei P Smart Z

Телефоны с неординарными селфи-камерами – настоящий хит сезона. Конечно же Huawei не может отстать от тренда. P smart Zрадует пользователей не только выдвижной фронталкой, но и качеством съёмки. А цельный экран без вырезов заценит даже самый настоящий перфекционист. Экран с диагональю 6,59” может показаться большим на первый взгляд. Но за счёт эргономичного дизайна, смартфон отлично лежит в руке. Платите по 50 AZN в месяц 12 месяцев и наслаждайтесь бесконечными возможностями P Smart Z!

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Nokia 3.1 plus

Легендарная Nokia вернулась, да ещё и на чистой версии операционной системой Android One!Как по функциональности, так и по доступности, мы не могли не включить модель Nokia 3.1 Plusв этот список. Смартфон оснащен мощным аккумулятором на 3500 mAh, который позволяет аппарату работать до 648 часов в режиме ожидания и до 34 в режиме разговора.Металлический корпус смартфона надёжно защищает внутренние компоненты от ударов, сохраняя работоспособность телефона в сложных условиях. Любителям Nokia нужно выделить всего лишь 28 манат в месяц на этот смартфон.

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Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 представленный со слоганом «48-мегапиксельная камера-зверь» можно назвать самым перспективным смартфоном 2019 года. Самый продаваемый смартфон Xiaomi работает на процессоре Snapdragon 660. Этот процессор идеально подходит для геймеров и мобильных фотографов. Изысканный дизайн Redmi Note 7может конкурировать с флагманами брендов.Смартфон получил поддержку Quick Charge 4.0, благодаря чему с нуля до 100% его можно зарядить всего за 105 минут. Платите по 42 манат в месяц и он ваш!

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Samsung Galaxy A20

Яркий и широкий дисплей, 8 ядерный Exynos 7884 процессор и ултраширокоугольная камера – все эти детали делают Samsung Galaxy A20 особенным. Этот смартфон оснащён Super AMOLED дисплеем. Экраны на данной технологии потребляют значительно меньше энергии при отображении черного цвета, а это значит, что цветопередача данного смартфона будет максимально реалистичной, а батарея прослужит намного дольше от одного заряда. Функция распознавания лиц, и технология Dolby Atmos является отличительной чертой смартфона данного ценового диапазона. В рамках кампании заплатив всего 34 манат в месяц вы можете приобрести этот смартфон.

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Если хотите приобрести смартфон прямо сейчас, не теряя времени зайдите на сайтwww.kontakt.az и закажите любимый гаджет и до конца дня Вам привезут ваш заказ в любое удобное для Вас место.А в случае, если хотите увидит смартфон вживую и протестировать на месте, то поторопитесь в магазины Kontakt Home до 30 сентября, чтобы не упустить возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Отметим, что все телефоны предоставляются с официальной гарантией на 1 год.

Кстати, если вы владеете кредитной картой «1 Kart», то до конца сентября вы можете приобрести не только смартфоны, а также все виды товаров со скидкой до 40%, в рассрочку на 18 месяцев.

Не упустите эти возможности! Вы также можете получить подробную информацию обо всех акциях и скидках, позвонив в колл-центр *6060.