Названа себестоимость iPhone 12

Себестоимость базовой модели iPhone 12 — 373 доллара США

Японские эксперты подсчитали, во сколько обходится американской компании Apple производство линейки флагманских смартфонов iPhone 12.

Как передает Report со ссылкой на Nikkei, разница в производстве двух моделей линии — iPhone 12 и iPhone 12 Pro — составляет всего 33 долларов США. При этом на полках магазинов стандартная модель дешевле топовой на 433 доллара США.

"Стоимость iPhone 12 Pro высокого класса составляет 406 доллара США", — пишут эксперты.

При этом Apple начала активно использовать запчасти, разработанные прямыми конкурентами. Например, микросхемы памяти используются от Samsung, фотосенсоры — от Sony.

Что касается стоимости деталей, то самым дорогим элементом смартфона является OLED-матрица из Южной Кореи (70 долларов США).

Далее идет чипсет Apple A14 Bionic ценой в 40 долларов США.

Себестоимость базовой модели iPhone 12 — 373 доллара США, а топовая — на 33 доллара США дороже — 406 доллара США.