Названа самая популярная версия Android

Компания Google опубликовала свежие данные о распределении версий Android среди активных устройств.

Компания Google опубликовала свежие данные о распределении версий Android среди активных устройств.

Как передает Report со ссылкой на портал 9to5google, по состоянию на июнь 2023 года, самой распространенной версией операционной системы остается Android 11, вышедшая в 2020 году.

Так, Android 11 установлена на 23,1% активированных устройствах. За ней следуют Android 10 (17,8%), Android 12 (16,3%). Актуальная Android 13 оказалась лишь на четвертом месте с долей в 14,7%.

В то время как старые версии операционной системы теряют свою популярность, доля Android 8 Oreo 2018 года выпуска за последние несколько месяцев выросла с 6,7% в апреле до 8,3% в июне. Причины такого явления не объясняются. Наименьшее распространение замечено у Android 4.4 KitKat - она установлена на 0,5% устройствах.