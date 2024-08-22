Названа самая дорогая технологическая компания года

Корпорация Apple в 2024 году заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов технологических компаний.

Корпорация Apple в 2024 году заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов технологических компаний.

Как передает Report , об этом в своем отчете сообщила международная консалтинговая организация Brand Finance.

Согласно его данным, стоимость бренда Apple увеличилась с 2023 года на 74%, достигнув отметки в $516,6 млрд. Корпорация Microsoft заняла вторую строчку в списке, стоимость ее бренда составила $340,4 млрд (рост на 78%). На третьем месте осталась компания Google, стоимость бренда которой оценивается в $333,4 млрд (данные о приросте не приводятся). Amazon расположилась на четвертом месте, стоимость ее бренда составила $308,9 млрд (рост на 3,2%).

При этом наиболее быстрый рост (на 163%) продемонстрировала компания Nvidia, поднявшись с момента составления прошлого рейтинга на 19 позиций и заняв 10-е место со стоимостью в $44,5 млрд.

Brand Finance - ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах. Согласно методологии Brand Finance, "сила бренда" рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, включающей оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.