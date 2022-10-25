Названа причина сбоя в работе WhatsApp

В Meta объяснили, что двухчасовой сбой во вторник утром был вызван технической ошибкой со стороны компании, сообщает Bloomberg.

В Meta объяснили, что двухчасовой сбой во вторник утром был вызван технической ошибкой со стороны компании.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Meta.

По его словам, короткий сбой был следствием технической ошибкой.

"Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства", - добавили в компании.

Глобальный сбой у WhatsApp начался во вторник около 11:00 по Баку и продолжался около двух часов. Жалобы на работу приложения поступали со всего мира, в частности из Великобритании, США, Европы, в том числе и Азербайджана. У пользователей не отправлялись сообщения, также были проблемы с соединением с сервером.

Последний крупный сбой у сервисов Meta, в том числе WhatsApp, наблюдался в прошлом году. Тогда сервисы не работали 6 часов.