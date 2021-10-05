Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана объяснила причину проблемы в Facebook, Instagram и WhatsApp.

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана объяснила причину проблемы в Facebook, Instagram и WhatsApp.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что вчера в течение нескольких часов пользователи не могли получить доступ к указанным платформам.

Согласно заявлению Facebook, сбой в предоставлении услуг Facebook, Instagram и WhatsApp был вызван ошибочным изменением конфигурации.

Изменения в конфигурации основных сетевых устройств, обеспечивающих трафик между дата-центрами компании, повлияли на внутренние системы и сети и усложнили процесс восстановления.

В настоящее время нет никаких доказательств утечки данных пользователей.