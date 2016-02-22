​Обнародована причина проблемы, возникшей сегодня в Азербайджане в доступе к госсайтам

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В связи с подключением резервного источника питания к обслуживающему в Азербайджане госструктуры дата-центру, в доступе к относящимся к госструктурам информационным ресурсам возникли временные перебои.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Госагентства безопасности специальной связи и информации Особой службы государственной охраны.

Отмечается, что процесс подключения резервных источников питания и другие мероприятия технической безопасности продолжаются.

"В ближайшее время будет представлена дополнительная информация о проводимых мерах безопасности", - сказали в агентстве.