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Названа предполагаемая дата запуска соцсети Трампа

Названа предполагаемая дата запуска соцсети Трампа Запуск соцсети экс-президента США Дональда Трампа, которая получила название Truth Social, ожидается к концу марта.
ИКТ
10 февраля 2022 г. 06:29
Названа предполагаемая дата запуска соцсети Трампа

Запуск соцсети экс-президента США Дональда Трампа, которая получила название Truth Social, ожидается к концу марта.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас продолжается бета-тестирование соцсети. Ожидается, что американские пользователи получат возможность загрузить приложение и создать аккаунты к концу марта.

Телеканал уточняет, что предзаказ приложения доступен в App Store.

В октябре прошлого года Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством социальных сетей после событий 6 января 2021 года, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды"). Ожидается, что она будет запущена в первом квартале текущего года.

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