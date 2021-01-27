Названа опасность камер смартфона

Установленные в смартфонах камеры могут включаться без ведома пользователя

Установленные в смартфонах камеры могут включаться без ведома пользователя.

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По его словам, обычно доступ к включению камеры и микрофона невозможен без разрешения пользователя, однако не единичны случаи, когда "в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата". При этом, отметил эксперт, компании отказываются признавать эти нарушения, ссылаясь на случайность.

Чтобы избежать утечки конфиденциальной информации, эксперт посоветовал внимательно следить за сообщениями о том, что включено то или иное устройство, а в нужные моменты полностью выключать смартфон либо размещать его так, чтобы не было возможности увидеть или услышать происходящее.

"Надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации", — резюмировал Кусков.