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Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов

Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов В Android 12 будет переработан графический интерфейс и появятся новые функции
ИКТ
8 апреля 2021 г. 12:32
Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов

Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи.

Android 12 покажут в рамках конференции Google I/O. Операционная система после мероприятия станет доступна в виде предварительной сборки для разработчиков. После этого стартует и бета-тестирования Android 12, а Google анонсирует выход финальной версии. Ожидается, что окончательный вариант ОС выйдет осенью.

Ожидается, что в Android 12 будет переработан графический интерфейс и появятся новые функции. Среди изменений называются усиление безопасности данных пользователя, модульное обновление системы и управление смартфоном постукиванием по задней панели.

Мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате с 18 по 20 мая. Презентация Android 12 будет общедоступной, как и семинары с участием разработчиков и экспертов.

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