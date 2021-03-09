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Названа дата презентации Apple

Названа дата презентации Apple Apple проведет весеннюю презентацию 23 марта
ИКТ
9 марта 2021 г. 22:22
Названа дата презентации Apple

Apple проведет весеннюю презентацию 23 марта.

Как передает Report, об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известных инсайдеров.

О том, что американская компания запланировала мероприятие на 23 марта, в своем Twitter рассказал блогер DuanRui. Журналисты отметили, что инсайдер был одним из тех, кто точно предсказал появление поддержки технологии MagSafe в новых iPhone.

Автор уточнил, что в этот день состоится презентация другого производителя смартфонов — китайской компании OnePlus. Инсайдер не стал называть устройства, которые Apple покажет на презентации.

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