Названа дата презентации Apple

Apple проведет весеннюю презентацию 23 марта

Apple проведет весеннюю презентацию 23 марта.

Как передает Report, об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известных инсайдеров.

О том, что американская компания запланировала мероприятие на 23 марта, в своем Twitter рассказал блогер DuanRui. Журналисты отметили, что инсайдер был одним из тех, кто точно предсказал появление поддержки технологии MagSafe в новых iPhone.

Автор уточнил, что в этот день состоится презентация другого производителя смартфонов — китайской компании OnePlus. Инсайдер не стал называть устройства, которые Apple покажет на презентации.